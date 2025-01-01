Чепецкий механический завод снизил выбросы сточных вод



Чепецкий механический завод (ЧМЗ) завершил природоохранную деятельность за 2024 год с затратами 1,3 млрд рублей.Система мониторинга контролирует выбросы, сточные воды, воздух, почвы и недра. 47 газоочистных установок сократили выбросы в атмосферу вдвое за три года. Реконструкция производства уменьшила отходы на 50%, из которых 99% наименее опасны.Сбросы сточных вод в реку Чепцу снизились на 11% благодаря перенаправлению стоков ТЭЦ на биоочистные сооружения.