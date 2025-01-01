В Удмуртии отремонтируют памятники основателям республики и ученым



В Удмуртии приводят в порядок памятники основателям региона. Об этом сообщил министр национальной политики республики Эдуард Петров на брифинге 21 октября.

Сейчас благоустраивают монументы Кузебаю Герду, Трокаю Борисову и Иосифу Наговицыну. Работы планируют завершить к концу месяца.

Также Петров рассказал, что до конца года установят мемориальные доски в честь выдающихся ученых-этнографов и языковедов: Кузьмы Куликова, Валерия Кельмакова, Татьяны Владыкиной и Ивана Тараканова.

Эти языковеды и этнографы отдали много сил и времени изучению удмуртского языка и народа, считает министр.