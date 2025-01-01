Мужчина осужден к штрафу за оскорбления в адрес своего сына



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

Житель села Дебёсы оскорбил своего 13-летнего сына в грубой форме, причинив ему моральный вред. Это стало известно от судейского сообщества Удмуртии.

Пострадавший мальчик испытывал сильные переживания, боялся отца и плакал. У него возникли проблемы в отношениях с окружающими.

Суд, рассмотрев все обстоятельства, присудил отцу выплатить сыну компенсацию морального вреда в размере 12 тысяч рублей.

Кроме того, мужчина обязан уплатить административный штраф в размере 3 тысяч рублей.