С незаконной свалки в Воткинском районе вывезли 522 тонны мусора

В селе Июльское Воткинского района ликвидировали стихийную свалку. Об этом сообщила пресс-служба администрации района.

Свалку нашли в начале октября. На её ликвидацию из бюджета района выделили более 1,9 млн рублей. В общей сложности вывезли 522 тонны мусора.

Чтобы предотвратить повторное появление свалки, рядом установили системы фото- и видеофиксации. Они помогут быстро реагировать на незаконный сброс отходов и привлекать нарушителей к ответственности.

С начала 2025 года в Воткинском районе очистили от мусора около гектара территории.