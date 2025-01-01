

Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

В Удмуртии поймали адвоката, который работал на украинскую террористическую организацию. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по УР.

Сотрудники ФСБ вместе с коллегами из центрального аппарата ведомства поймали жителя региона — адвоката из Адвокатской палаты Удмуртии. Его подозревают в том, что он помогал украинской организации, которая в России считается террористической.

Выяснилось, что адвокат был недоволен спецоперацией и политическим руководством России. Он сообщал, что положительно относится к диверсиям против России и поддерживал украинские вооруженные формирования и политику украинского правительства.

Затем адвокат сам связался с представителем украинской террористической организации и передал ей важную информацию, которая могла навредить обороне страны.

По этому делу завели уголовное дело. Адвоката арестовали. За такое преступление можно получить до 20 лет тюрьмы.