В Ижевске задержали адвоката за помощь террористической организации Украины
В Удмуртии поймали адвоката, который работал на украинскую террористическую организацию. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по УР.
Сотрудники ФСБ вместе с коллегами из центрального аппарата ведомства поймали жителя региона — адвоката из Адвокатской палаты Удмуртии. Его подозревают в том, что он помогал украинской организации, которая в России считается террористической.
Выяснилось, что адвокат был недоволен спецоперацией и политическим руководством России. Он сообщал, что положительно относится к диверсиям против России и поддерживал украинские вооруженные формирования и политику украинского правительства.
Затем адвокат сам связался с представителем украинской террористической организации и передал ей важную информацию, которая могла навредить обороне страны.
По этому делу завели уголовное дело. Адвоката арестовали. За такое преступление можно получить до 20 лет тюрьмы.