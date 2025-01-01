В Удмуртии больше половины из 72 детей мигрантов сдали русский язык для поступления в школу
С 2025 года школы в России не принимают детей, недостаточно владеющих русским языком. В апреле стало известно, что для поступления ребята должны будут сдавать специальный тест.
Например, вот задания для второго класса по устной речи:
-
Ответить на вопросы: с кем ребенок живет? Как зовут его родителей, бабушку, дедушку, брата, сестру и других близких?
-
Рассмотреть фотографию и составить по ней рассказ из трех предложений.
-
Прочитать текст вслух.
-
По заданию учителя найти в прочитанном тексте ответы на конкретные вопросы.
В письменной части теста еще шесть заданий: ребенок слушает текст, затем выбирает правильные ответы, расставляет ударения в словах и пишет слова в алфавитном порядке. Ему также нужно одним словом назвать перечисленные предметы.
В итоге 72 ребенка мигрантов прошли тест на знание русского языка: 38 — успешно, 34 — нет. Для подготовки организованы курсы при Глазовском университете. Тестирование для первоклассников устное, для старших классов включает письменную часть. Демонстрационные варианты доступны на сайте Минобрнауки Удмуртии.