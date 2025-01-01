В Удмуртии больше половины из 72 детей мигрантов сдали русский язык для поступления в школу



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

С 2025 года школы в России не принимают детей, недостаточно владеющих русским языком. В апреле стало известно, что для поступления ребята должны будут сдавать специальный тест.

Например, вот задания для второго класса по устной речи:

Ответить на вопросы: с кем ребенок живет? Как зовут его родителей, бабушку, дедушку, брата, сестру и других близких?

Рассмотреть фотографию и составить по ней рассказ из трех предложений.

Прочитать текст вслух.

По заданию учителя найти в прочитанном тексте ответы на конкретные вопросы.

В письменной части теста еще шесть заданий: ребенок слушает текст, затем выбирает правильные ответы, расставляет ударения в словах и пишет слова в алфавитном порядке. Ему также нужно одним словом назвать перечисленные предметы.

В итоге 72 ребенка мигрантов прошли тест на знание русского языка: 38 — успешно, 34 — нет. Для подготовки организованы курсы при Глазовском университете. Тестирование для первоклассников устное, для старших классов включает письменную часть. Демонстрационные варианты доступны на сайте Минобрнауки Удмуртии.