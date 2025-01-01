Удмуртия заняла второе место по росту промышленного производства в ПФО



В Удмуртии за 9 месяцев 2023 года индекс промышленного производства вырос на 8,3% по данным Удмуртстата. Регион занял второе место по развитию промышленности в ПФО после Татарстана.В обрабатывающих отраслях рост составил 17%. Наибольший рост отмечен в производстве компьютеров (в 1,8 раза), готовых металлических изделий (на 22,4%), автотранспортных средств (на 22,3%).Снижение зафиксировано в производстве электрооборудования (на 35,1%), бумаги (на 33%), полиграфии (на 31,9%), водоснабжении (на 12,2%) и добыче полезных ископаемых (на 3,9%). Ранее Удмуртия заняла первое место в ПФО по росту обрабатывающего производства.