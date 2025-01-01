Для ижевского предпринимателя Аяза Шабутдинова в суде запросили 8 лет колонии и 15,5 млн рублей штрафа



Прокуратура Москвы требует для инфобизнесмена из Удмуртии Аяза Шабутдинова 8 лет колонии и 15,5 млн рублей штрафа, а также запретить ему заниматься образовательной деятельностью на 5 лет.По версии обвинения, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах.Еще в мае 2025 Шабутдинов признал себя виновным. Обвинение считает, что предприниматель нанес ущерба в 57 млн рублей 113 гражданам.