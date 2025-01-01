Нетрезвая женщина на автомобиле совершила съезд с дороги в кювет



Госавтоинспекция Удмуртии Госавтоинспекция Удмуртии

22 октября 2023 года около 11 часов утра на пятом километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р176 «Ижевск – Воткинск» произошло дорожно-транспортное происшествие.

Согласно сообщению пресс-службы Управления Госавтоинспекции по Удмуртской Республике, 47-летняя автовладелица, управлявшая транспортным средством марки «Renault Logan», не справилась с управлением и допустила съезд автомобиля с проезжей части. По предварительным данным, на момент аварии женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП водитель получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.