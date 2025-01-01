В Сарапуле и Камбарском районе Удмуртии прошло антитеррористическое учение
В Удмуртии прошли антитеррористические учения. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
Тренировки прошли в Сарапуле и Камбарском районе 23 октября. Их цель — отработать взаимодействие между силовыми структурами и местными властями в случае угрозы теракта на объекте оборонного комплекса.
Учения показали, как улучшить работу оперативного штаба в регионе при борьбе с терроризмом.
Ранее в Удмуртии уже проводили антитеррористические учения на топливном объекте.