До 2030 года в Удмуртии нужно обновить 1 413 лифтов. В 2025 году заменили 231, сообщил премьер-министр Роман Ефимов.Большинство лифтов установили в домах со спецсчётом, где владельцы жилья могут получить субсидию: 14% — региональная, 6% — муниципальная. Для этого компании должны подать заявку на сайте promote.budget.gov.ru до 5 ноября.Заменены должны быть все лифты, а подрядчики — в реестре квалифицированных организаций. Вопрос контролирует министр строительства Михаил Баранов.