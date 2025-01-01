Александр Корепанов из Удмуртии получил спецприз за возрождение родной деревни



В Москве наградили ижевского фермера за возрождение деревни Мувыр. Об этом сообщили в Минсельхозе Удмуртии.

Впервые прошла всероссийская премия «25 Легендарных фермеров». Заявки подали более 400 участников из разных регионов страны, от Калининграда до Дальнего Востока.

Александр Корепанов из Удмуртии не выиграл в номинации, но получил специальный приз за возрождение деревни Мувыр.

«Победа в конкурсах придаёт крылья, понимаешь, что занимаешься нужным делом. Есть желание и дальше развивать родную деревню, а главное — привлекать сюда как можно больше молодежи», — прокомментировал Александр Корепанов.