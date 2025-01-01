Мужчину в Удмуртии задержали, когда он собрался бежать и помогать террористам



В Ижевске поймали мужчину, который связался с международной террористической организацией и пытался уехать за границу, чтобы помогать её членам. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

По информации судей Удмуртии, обвиняемый — гражданин России с радикальными религиозными взглядами. Он решил присоединиться к террористической организации в Сирии. Для этого мужчина купил билет из Казани в Объединённые Арабские Эмираты, откуда собирался через Саудовскую Аравию добраться до Сирии. Его задержали сотрудники УФСБ по Удмуртии, когда он уже зарегистрировался на рейс.

Против него возбудили уголовное дело по статье о попытке участия в террористической организации.

Обвиняемый и его адвокат просили не сажать его в тюрьму, а назначить другую меру пресечения. Но суд решил заключить его под стражу.