Сатира театра в Глазове выглядит как оскорбления памяти героев СВО

Крупную дискуссию в социальных сетях вызвали публикации ижевского журналиста Сергея Щукина о постановке в глазовском театре «Парафраз» спектакля «Беги, серый, беги» основанного, якобы, на вольном пересказе сказки Салтыкова-Щедрина, которая в сатирической форме высмеивает вооруженные силы и другие основополагающие государственные институты.

Впервые спектакль был поставлен на сцене театра «Парафраз» еще в 2021 году. Затем после начала СВО какое-то время он не демонстрировался. По непонятным причинам главный режиссер театра «Парафраз» Дамир Салимзянов принял решение о возобновлении демонстрации спектакля

в 2025 г.

Скорее всего, указанная постановка осталась бы без широкого внимания общественности если бы на нее не обратил внимание председатель союза кинематографистов Удмуртии, кинорежиссер Вениамин Тронин, который был возмущен недвусмысленными намеками спектакля, а также увидел в этой постановке оскорбление памяти своего старшего сына Станислава, погибшего на СВО.

Надо сказать, что Вениамин Тронин пользуется безоговорочным авторитетом в среде интеллигенции и жителей республики, а его сын Станислав ушел на войну добровольцем, занимал должность муниципального депутата, жители его уважали, а с этого года в Глазове проходит турнир

по мини-футболу его памяти.

Журналист Сергей Щукин в своих публикация помимо возмутительных скрытых смыслов постановки обратил внимание на общую пошлость и бездарность содержания спектакля, находящегося на уровне слабенькой любительской художественной самодеятельности.

У автора этой статьи просмотр видеозаписи спектакля также оставил исключительно негативные впечатления, продемонстрированная «сатира» не уместна в текущих реалиях нашей жизни, не говоря уже об общей слабой игре и драматургии постановки.

Надо отметить, что режиссер Салимзянов обласкан властью, театр «Парафраз» имеет бюджетное финансирование в рамках проекта «Культура малой родины», а также поддерживается местным отделением партии «Единая Россия».

В сложившейся ситуации представляется целесообразным постановку спектакля отменить и принести извинения, люди отнесутся с понимаем и забудут обиды, а режиссеру Салимзянову надо быть мудрее и не допускать подобных ошибок, потерять наработанную годами репутацию очень легко.