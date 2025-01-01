Почему в Удмуртии остается все меньше приверженцев идеологии социального равенства



До недавнего времени видным представителем левой несистемной оппозиции в Удмуртии являлась региональная ячейка политического объединения «Российского социалистического движения». Как и многие другие подобные структуры — это движение имело иностранное влияние.

Так, в 2024 году через месяц после внесения в реестр иностранных агентов политическое объединение «Российской социалистическое движение» объявило о самороспуске.

В Ижевске до 2021 года ее лидером являлся заметный в региональном информационно пространстве Дмитрий Морозов, который до настоящего времени пытается найти себя в качестве представителя политической оппозиции левого толка. Будучи руководителем объединения «Российского социалистического движения» он, по всей видимости, изрядно поднадоел коллегам, которые исключили его из своих рядов еще в 2021 году под предлогом интимной связи Морозова с одной из активисток движения, придерживающейся феминистических взглядов. Другие представители «Российского социалистического движения» из Удмуртии в общественной памяти не закрепились.

В настоящий момент Морозову 26 лет, он продолжает активно вести соцсети, так, из его публикаций мы можем узнать, что он против Сталина, но преклоняется перед Лениным, поддерживая левые идеи и называет КПРФ «левой ногой Кремля», будучи марксистом выступает за Навального, рассказывает о том как можно «победить Путина», призывает против строительства «завода смерти в Камбарке» и вырубки леса под строительство жилых домов.

По итогу наблюдается мешанина из взглядов и убеждений, где противоречия свидетельствуют о безграмотности и незрелости, эту позицию Морозов и подобные ему представители оппозиции вдалбливают в головы молодежи. В связи с чем не должно возникать вопросов о том почему подобные движения разваливаются сами собой.