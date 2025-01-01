В Воткинске и Ижевске за три дня искали трех человек



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

Добровольцы из Воткинска и Ижевска на минувших выходных нашли трёх пропавших человек. Об этом сообщило управление Поисково-спасательных отрядов Удмуртии.

25 октября днём в Воткинске пропал 45-летний мужчина. Он ушёл из дома 19 октября и не возвращался. Около 15:00 его близкие обратились за помощью к волонтёрам. Добровольцы отправились в деревню Двигатель, где видели мужчину в последний раз. Через час они нашли его тело.

В тот же день волонтёры получили информацию о пропавшей 18-летней девушке. Они разместили объявление в интернете, и вскоре выяснили, где она может находиться. Вечером субботы девушки там не оказалось, но на следующий день её нашли. Её жизни и здоровью ничего не угрожает.

В выходные ДПСО «Ижевск» вместе с полицией разыскали женщину 1985 года рождения, которая находилась в федеральном розыске. Она пропала 12 сентября. Сотрудники МВД помогли волонтёрам проникнуть на территорию, где ее обнаружили.