В декабре в Ижевск поставят 50 новых автобусов

Новые автобусы «ИжГЭТ» выйдут на маршруты Ижевска в начале 2026 года, первые машины прибудут в декабре. Парк «ИжГорЭлектроТранс» пополнится 50 автобусами НЕФАЗ большого класса, сообщил министр транспорта Удмуртии Геннадий Таранов.Поставки ожидаются в декабре 2025 года, хотя ранее их обещали в октябре. Новые автобусы заменят троллейбусы на маршрутах № 1, 2, 4 и 7. Они будут базироваться на площадке троллейбусного парка №1 у Северного кладбища, где демонтируют контактную сеть и оборудуют ремонтные зоны.