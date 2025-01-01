Ягуара из Зоопарка Удмуртии отправили жить в Новосибирск



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

Юный чёрный ягуар Габриэль переехал из зоопарка Удмуртии в Новосибирский зоопарк.У самки ягуара Багиры в Ижевске 7 мая 2025 года родились два детёныша. Они появились на свет с помощью кесарева сечения и первые месяцы их выкармливали искусственно.В августе их выпустили в вольер. Котята подросли. Сейчас Габриэль — любопытный, дружелюбный и охотно идёт на контакт. Он быстро адаптируется к новому дому, исследует вольер и реагирует на игрушки.В Новосибирском зоопарке также живут другие ягуары, Порги и Белла.