Транспортная полиция Ижевска поймала зацеперов на железной дороге

Транспортная полиция Ижевска поймала две группы зацеперов, которые катались снаружи поездов и снимали это на видео. Первый случай произошел после сигнала машиниста поезда «Ижевск – Кузьма», заметившего подростков. Полицейские нашли видеоролик ученика шестого класса и провели с ним и другими зацеперами беседу, в результате которой опасный контент был удален.В ходе проверки выяснилось, что в сентябре того же года аналогичный трюк провернули еще шестеро несовершеннолетних. Одного из школьников поставили на учет, другому вынесли предупреждение, решения по остальным пока нет. На родителей составили административные протоколы. Все участники — ребята в возрасте от 10 до 13 лет из Ижевска, знакомые друг с другом.