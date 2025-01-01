В Ижевске Владимир Путин открыл Дворец единоборств



6 ноября в Ижевске президент России Владимир Путин открыл Дворец единоборств онлайн. В 2022 году проект попал в программу Минспорта, и с 2023 года его строили в рамках государственно-частного партнерства с «УДС - Групп».В здании три этажа и шесть залов для дзюдо, каратэ и бокса. «Мы подарили юным спортсменам суперсовременный центр», — сказал Александр Бречалов. Путин поблагодарил бизнесменов и попросил юных спортсменов показать свои умения на татами.