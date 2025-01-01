В Ижевске квадратный метр на вторичном рынке жилья подорожал до 113,6 тыс. рублей



В Удмуртии в третьем квартале 2025 года квадратный метр жилья на «вторичке» подорожал на 23,6 тыс. рублей до 113,6 тыс. рублей, по данным Удмуртстата. Это четвёртое место в ПФО после Татарстана (155,4 тыс. рублей), Нижегородской области (139,6 тыс. рублей) и Пермского края (127,2 тыс. рублей).

Цена квартир в новостройках выросла на 984 рубля, до 118 тыс. рублей за квадратный метр, заняв восьмое место в ПФО. Лидеры по ценам — Татарстан (198,1 тыс. рублей), Нижегородская область (171,4 тыс. рублей) и Пермский край (145,4 тыс. рублей). Ранее Ижевск стал лидером среди 70 городов по росту цен на вторичном рынке.