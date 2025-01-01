Замом министра спорта стал ветеран СВО Михаил Черничкин



Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В министерстве молодежной политики Удмуртии назначен новый замминистра — ветеран боевых действий и кавалер ордена Мужества Михаил Черничкин, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Он будет курировать патриотическое воспитание и работу с молодежью. Назначение состоялось по итогам стажировки, где Черничкин участвовал в формировании плана патриотического воспитания и распределении бюджета. Сейчас он готовится к форуму работающей молодежи «Время развития 4.0» (18+) в ноябре.