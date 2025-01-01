В Удмуртии совершено на 22 процента меньше убийств



За десять месяцев 2025 года в Удмуртии зарегистрировано 18 189 преступлений (-5 тыс. по сравнению с 2024 годом).Число убийств сократилось на 22% (с 55 до 43), тяжких преступлений – на 19%, изнасилований – почти вдвое (32 против 57). Грабежи уменьшились на 10%, мошенничества – на 11%, кражи – на 7%, включая банковские (25%). Вымогательства снизились на 39%, незаконный оборот оружия – на 23%.Молодежь совершила на 28% меньше преступлений, снизилось число бытовых правонарушений (29%) и преступлений в состоянии опьянения. Однако в общественных местах преступлений стало больше на 5%.