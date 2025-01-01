Мотоциклист сбил сотрудника полиции в попытке избежать задержания



2 ноября в Удмуртии мотоциклист сбил сотрудника ДПС, пытаясь скрыться от проверки. Экипаж ДПС пытался остановить мотоцикл без номеров, но водитель не подчинился и сбил инспектора, после чего потерял управление и съехал с дороги.

39-летний житель Ижевска задержан, у него обнаружено 0,698 мг/л алкоголя. Ранее он был лишён прав за пьяное вождение. В отношении водителя составлены протоколы, мотоцикл помещён на спецстоянку. Рассматривается возбуждение уголовного дела по статье 264.1 УК РФ.