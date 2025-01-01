Оборот розничной торговли в Удмуртии вырос на 9,2 % за январь-сентябрь 2025



Удмуртстат сообщает, что за первые девять месяцев 2025 года оборот розничной торговли в республике вырос до 348,3 миллиарда рублей. Это на 9,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом по России рост розничной торговли составил 2,1%, что значительно меньше, чем в Удмуртии. Оборот общественного питания в регионе за этот же период достиг 23,1 миллиарда рублей, увеличившись на 9,9%.

Темпы роста общепита в Удмуртии также оказались выше среднероссийских, которые составили 8,4%.