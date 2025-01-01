Ижсталь победила в Новокузнецке со счётом 3:1



Хоккеисты «Ижстали» обыграли «Металлург» в выездном матче. На 13-й минуте Денис Дюрягин открыл счет, но во втором периоде Александр Перевалов сравнял его.В третьем периоде Александр Назарько забросил победную шайбу. На последних минутах, оставшись без вратаря, «Металлург» пытался спасти игру, но Никита Долгопятов поставил точку, забив в пустые ворота.Главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин поздравил команду и болельщиков. Следующий матч «Ижстали» состоится 5 ноября в Барнауле против «Динамо-Алтай».