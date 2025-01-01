Ижсталь победила в Новокузнецке со счётом 3:1

Опубликована: 3 ноября 2025 г. 16:05 8

Нейросеть Gigachat

Хоккеисты «Ижстали» обыграли «Металлург» в выездном матче. На 13-й минуте Денис Дюрягин открыл счет, но во втором периоде Александр Перевалов сравнял его.

В третьем периоде Александр Назарько забросил победную шайбу. На последних минутах, оставшись без вратаря, «Металлург» пытался спасти игру, но Никита Долгопятов поставил точку, забив в пустые ворота.

Главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин поздравил команду и болельщиков. Следующий матч «Ижстали» состоится 5 ноября в Барнауле против «Динамо-Алтай».