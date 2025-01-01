В ДТП в Удмуртии травмы разной тяжести получили 8 человек



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

В Глазовском районе Удмуртии произошла авария с участием трёх автомобилей, сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии. ДТП случилось возле деревни Качкашур: столкнулись «Лада Веста», «Ниссан Кашкай» и «Хендай Крета».

По предварительной информации ГИБДД, 41-летний водитель «Лады Весты» выехал на встречную полосу и врезался в «Хендай Крета», управляемый 34-летней женщиной. Затем «Хендай» столкнулся с «Ниссан Кашкай», за рулём которого был 65-летний мужчина.

В результате аварии пострадали водитель и пассажиры «Лады Весты» (девушки 19 и 21 года, девочки 14 и 8 лет), водитель и пассажир «Хендай Крета» (8-летняя девочка), а также водитель и пассажирка «Ниссан Кашкай» (61-летняя женщина). Все пострадавшие госпитализированы. МЧС России проводило деблокировку.