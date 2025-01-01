Хоккейный клуб "Ижсталь" проиграл в Красноярске местному "Соколу"



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

В Красноярске ХК «Ижсталь» уступил ХК «Сокол» со счётом 0:3.Игра началась с гола хозяев, затем красноярцы реализовали численное преимущество. В следующих периодах «сталевары» активизировались, но забить не смогли. Главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин отметил важность начала матча и боевой настрой команды.Следующий матч «Ижстали» — 3 ноября против «Металлурга» из Новокузнецка. Ранее команда одержала победу со счетом 5:0 над соперником из Норильска.