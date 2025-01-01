В Удмуртии осудили на сроки 8, 10 и 12 лет трех похитителей человека



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

В Удмуртии осудили трёх жителей Сарапула за похищение человека. По данным Завьяловского районного суда, 25 декабря 2023 года они, одетые как полицейские, напали на мужчину у его дома, надели на него наручники и предмет, закрывший обзор, затем силой посадили в автомобиль.

В ходе поездки по Ижевску и Завьяловскому району они угрожали потерпевшему убийством, избивали его и требовали 15 млн рублей в виде криптовалюты, которую мужчина передал под давлением.

Преступников задержали настоящие сотрудники полиции. Обвиняемые признали вину частично.

5 ноября 2025 года суд приговорил их к 8, 10 и 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.