В районных центрах Удмуртии обеспокоены появлением волков

В охотничьих угодьях Увинского и Вавожского районов Удмуртии обнаружены следы волков. Об этом информирует пресс-служба Минприроды региона.

Министерство уже начало отлов диких животных. На данный момент нет опасности для людей и их питомцев.

Чтобы избежать встречи с хищниками, жителям советуют не оставлять еду, мусор или остатки корма на улице. Нужно следить за домашними животными, особенно в темное время суток, и не подпускать их к лесу. Также не рекомендуется выпускать сельскохозяйственных животных и птиц на свободный выгул.