В Зоопарке Удмуртии празднуют 30-летие орангутанга

В ижевском зоопарке отметили юбилей орангутана Лолы. Пресс-служба учреждения сообщила об этом.

9 ноября Лоле исполнилось 30 лет. Работники зоопарка считают её самой очаровательной и привлекательной жительницей павильона «Страна обезьян». Лола покорила не только своего партнёра Рона, но и сердца многих посетителей.

В соцсетях пресс-служба зоопарка желает Лоле долгой жизни, счастливой и беззаботной. И продолжать радовать своей красотой и жизнерадостностью.