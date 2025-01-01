В Зоопарке Удмуртии празднуют 30-летие орангутанга
В ижевском зоопарке отметили юбилей орангутана Лолы. Пресс-служба учреждения сообщила об этом.
9 ноября Лоле исполнилось 30 лет. Работники зоопарка считают её самой очаровательной и привлекательной жительницей павильона «Страна обезьян». Лола покорила не только своего партнёра Рона, но и сердца многих посетителей.
В соцсетях пресс-служба зоопарка желает Лоле долгой жизни, счастливой и беззаботной. И продолжать радовать своей красотой и жизнерадостностью.