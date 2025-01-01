Дом-музей Чайковского в Воткинске отремонтируют до конца года



Дом-музей Петра Чайковского в Воткинске закрывается на ремонт. Об этом сообщили в официальной группе музея в социальной сети «ВКонтакте».

Работы начались в 2024 году: заменили часть ветхой кровли и укрепили чердачные перекрытия. В 2025 году строители обновили фасады и три внутренних помещения.

С 17 ноября по 9 декабря музей будет закрыт для посетителей. В это время работы пройдут в Голубой гостиной, Спальне родителей, Приёмной и других залах. Но территория музея-усадьбы останется открытой. Туристы смогут погулять по комплексу самостоятельно или с экскурсоводом. Они увидят людскую избу, голубую беседку, теплицы и каретный сарай.

Ремонт планируют завершить до 20 декабря. В 2026 году музею закупят новое оборудование, системы видеонаблюдения, пандусы и аудиогиды.