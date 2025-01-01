В Удмуртии уроженец Украины осужден за демонстрацию нацистской символики



В Удмуртии возбуждено уголовное дело против уроженца Украины за демонстрацию экстремистской символики, сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.Мужчина 1986 года рождения, отбывающий наказание, является сторонником экстремистской организации. В колонии он показывал татуировки с экстремистской символикой другим осуждённым и сотрудникам.Дело возбуждено СУ СК России по Удмуртии по статье 282.4 УК РФ. Проводятся следственные действия для закрепления доказательств. Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.