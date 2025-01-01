Со 2 по 9 января 2026 года в Удмуртии пройдет «Всемирный день пельменя».



Основные события «Всемирного дня пельменя» пройдут со 2 по 9 января 2026 года пройдут на Центральной площади Ижевска.Гости смогут попробовать пельмени с разными начинками от поваров из разных регионов России и мира, посетить дегустации и мастер-классы в Резиденции Пельменя, посмотреть концерты и выиграть годовой запас пельменей. Впервые будет организован каток.Подробная программа доступна на сайте фестиваля. В 2025 году фестиваль посетили 53 тыс. человек, которые съели 19 тыс. порций пельменей.