Спонсируемое США издание «Idel.Реалии» начало скрывать имена информаторов в Удмуртии

Руководитель Удмуртского отделения партии «Яблоко» Ия Боронина оставила экологическую повестку забыв про завод в Камбарке и переключилась на выдуманную проблему отсутствия бомбоубежищ в Ижевске и бездействий по этому вопросу органов власти, что не соответствует действительности.

В реальности из недавних происшествий были сделаны правильные выводы. Ижевск и Удмуртская Республика в целом усилены средствами ПВО, укрытия имеются и находятся в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные учения, по факту ввода или отмены режима «Беспилотная опасность» население оперативно информируется.

По всей видимости, Ия Боронина имеет серьезные личные и профессиональные проблемы, ищет любые поводы напомнить о себе. Однако, на практике это лишь отталкивает граждан. В текущем году ее аж 7 раз в своих публикациях в «Telegram» упомянуло движение «Удмуртия против коррупции», признанное Минюстом России иностранным агентом.

А ранее ее активно рекламировали американские «Idel.Реалии», также внесенные в реестр СМИ – иностранных агентов (в их телеграм-канале не менее 6 таких публикаций). При этом с началом СВО «Idel.Реалии» осторожничают и не упоминают Боронину в своих материалах боясь потерять в ее лице канал трансляции выгодной им информационной повестки.

Необоснованные спекуляции на острых для общества темах не делают Борониной чести. Дело не в целенаправленной критике отдельной политической партии и ее представителей, а в отсутствии каких-либо конструктивных инициатив.