Мужчина убил знакомого ножом в Сарапуле и осужден на 12 лет колонии

В Сарапуле вынесли приговор мужчине, который убил своего знакомого во время застолья, сообщает прокуратура Удмуртии.

В августе 2025 года двое приятелей пили алкоголь в комнате общежития на улице Молодежной. Между ними вспыхнул конфликт, и подсудимый ударил знакомого ножом в левый глаз. Мужчина погиб на месте от полученной травмы.

Сарапульский городской суд приговорил 38-летнего местного жителя, который ранее был судим, к 12 годам и двум месяцам колонии особого режима.