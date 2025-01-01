Только Можга осталась без паспорта готовности к зиме



В Удмуртии 29 из 30 муниципалитетов получили паспорта готовности к зиме, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Документ подтверждает готовность инфраструктуры, оборудования и сетей к отопительному сезону.

Специалисты проверили 898 котельных, 226 центральных тепловых пунктов, 11 381,4 км сетей и 20,79 млн кв. м жилищного фонда. Проверку проводили по новым правилам Минэнерго.

Можга не успела завершить все работы к 20 ноября из-за состояния коммунальной инфраструктуры. Муниципалитет устраняет замечания Ростехнадзора. В 2024 году Можга также не получила паспорт вовремя.

Техническая готовность Удмуртии к зиме — 100%. Отопление подано всем потребителям, система теплоснабжения готова к экстремальным температурам. Создано 349 аварийных бригад.

На подготовку к зимнему периоду в 2025 году выделено 1,5 млрд рублей. В 2026 году планируется направить более 1,5 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры.