Бывшего руководителя «Службы единого заказчика» в Игринском районе оштрафовали за незаконные премии на 745 тысяч рублей

Игринский районный суд приговорил бывшего директора «Службы единого заказчика» к штрафу в 100 тысяч рублей за растрату 745 тысяч рублей из регионального бюджета.Средства предназначались для капитального ремонта социальных объектов. Преступная деятельность была обнаружена УФСБ. Чиновник начислял себе премии в обход порядка, но ущерб возместил.Вину он не признал. Приговор может быть обжалован.