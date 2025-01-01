В Сарапуле обновили улицу имени М. Горького и два сквера



В Сарапуле завершили ремонт улицы Горького в рамках проекта «Парадный Сарапул». Об этом сообщил глава города Виктор Шестаков на странице «ВКонтакте».

На улице заменили инженерные сети, теплотрассу, убрали провода под землю, установили новые фонари и подсветку, а также уложили асфальт и тротуары. В центральной части города обновили два сквера с качелями, малыми архитектурными формами и санитарным модулем. Временные модели памятников архитектуры убрали до установки системы видеонаблюдения. В будущем в нижнем сквере появится латунная карта Сарапула к Дню города в 2026 году.

Проект обошёлся в более 130 млн рублей, из которых 96 млн — федеральный грант, а более 30 млн — региональный бюджет.