Выборы главы Ижевска пройдут 27 ноября 2025 года. Это следует из постановления, опубликованного на сайте городской администрации.

В тот же день в 9:00 в Большом зале заседаний на третьем этаже городской думы Ижевска состоится внеочередная третья сессия. На повестке — избрание нового главы города.

Напомним, что Общественная палата Удмуртии поддержала Дмитрия Чистякова на эту должность. Второй кандидат — Максим Тенсин. А КПРФ отказалась выдвигать своего кандидата, решив голосовать против остальных.