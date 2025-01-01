В массовом ДТП в Сарапуле погибла молодая девушка
22 ноября в Сарапуле около 14:00 на улице Путейской, 72, произошла массовая авария с участием трёх автомобилей.
По предварительным данным, 24-летний водитель «Ниссан Альмера», поворачивая налево, не уступил дорогу «Лада Веста».
В результате столкновения обе машины ударили «Джили Атлас». 19-летняя пассажирка «Ниссан Альмера» погибла, двое пассажиров «Лады Весты» — мальчики 10 и 12 лет — получили травмы и госпитализированы.
Спасатели деблокировали тело погибшей. На месте работали оперативные службы, выясняются причины ДТП.