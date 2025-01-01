В Удмуртии инфляция сократилась и стала менее 9 процентов в год



В Удмуртии годовая инфляция в октябре снизилась до 8,63% (с 9,01% в сентябре). За месяц цены выросли на 0,65%.

Значительно подорожали продукты питания: яйца — на 7,55%, плодоовощная продукция — на 4,99%, сыр — на 1,61%. Макароны и крупы подешевели на 0,86%.

Непродовольственные товары стали дороже: топливо — на 2,07%, инструменты и оборудование — на 1,63%, парфюмерия и косметика — на 1,45%. Моющие средства подешевели на 4,54%, телерадиотовары — на 2,59%, стройматериалы — на 0,09%.

Услуги в среднем подешевели: зарубежные туры — на 17,06%, санаторно-оздоровительные услуги — на 4,05%.

Годовая инфляция в Удмуртии выше, чем в стране в целом.