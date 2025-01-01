Два проекта использования ИИ из Удмуртии вышли в финал престижной премии премии



В Москве прошла церемония награждения лауреатов третьей Национальной премии «Лидеры ИИ». Это событие состоялось в рамках международной конференции AI Journey. В 2025 году премия получила новый формат.

В категории «Премия компаниям» награды вручили в двух номинациях: за MVP-решения и за внедрение искусственного интеллекта. Участвовали как компании, уже внедрившие ИИ в бизнес, так и разработчики таких решений.

В категории «Премия регионам» были представлены две номинации: за разработку ИИ-сервисов и за внедрение ИИ-технологий.

Лауреатами «Лидеров ИИ» в категории «Премия регионам» стали те, кто успешно внедряет, использует и развивает ИИ-инструменты и сервисы на местном уровне. Два проекта из Удмуртии, представленные в сфере ИИ, вышли в финал премии в номинации «Народное голосование». Их разработали правительство республики совместно со Сбером.

Один из проектов, получивший награду, — это помощник по финансовой грамотности. Он создан для повышения финансовой грамотности населения. AI-помощник работает круглосуточно и консультирует по вопросам финансового планирования, защиты от мошенничества и управления накоплениями.