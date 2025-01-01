С помощью разработки из Ижевска впервые в России асфальт уложили без участия человека



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

На выставке «Дорога 2025» впервые в России уложили асфальтобетон без участия человека. Испытания провела система нивелирования «Горизонт» от ижевской компании «Грин-тех».

Устройство установили на асфальтоукладчик «Десна 2100». Оно автоматически выравнивало покрытие. Технология позволила управлять несколькими машинами одновременно. Самосвал подавал смесь, асфальтоукладчик распределял её, а два катка уплотняли без операторов.

Компания утверждает, что разработка подходит для российской техники и условий. Беспилотная укладка может ускорить дорожные работы, управляя несколькими машинами одновременно.