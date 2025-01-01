В Сарапуле планируют установить модульный причал



В Сарапуле обсуждают установку модульного причала, сообщил глава города Виктор Шестаков в соцсети «ВКонтакте».

В ноябре 2025 года он изучал опыт Перми, а теперь специалисты Пермской судоверфи посетили Сарапул для обмена опытом. Вместе они выбирают лучшее место для причала, чтобы восстановить речное сообщение и улучшить инфраструктуру для туристов.

В мае из-за подъёма воды в Каме размыло набережную, и сейчас готовятся к её капремонту. Модульный причал должен решить эту проблему и обеспечить регулярное речное сообщение.