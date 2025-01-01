На 18 лет в колонию отправится серийный развратитель девочек в Удмуртии

Опубликована: 20 ноября 2025 г. 17:47 24

Нейросеть Gigachat

Верховный Суд Удмуртии приговорил 27-летнего мужчину к 18 годам и 1 месяцу в колонии строгого режима за преступления против несовершеннолетних.

В 2021 году он совершил сексуальные действия против девочки младше 12 лет, а летом 2024 года повторил это с другой девочкой, которой было 16 лет.

Мужчине запретили работать с детьми на 15 лет и установили контроль на 1,5 года после освобождения. В колонии он будет наблюдаться у психиатра.