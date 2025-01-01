Главу Завьяловсого района заподозрили не только в поучении взятки, но и в иных злоупотреблениях



УФСБ по Удмуртии и региональный Следком выявили новый эпизод для обвинения Константина Русинова. Главу Завьяловского района подозревают в превышении должностных полномочий.

Следователи считают, что он принудил отремонтировать муниципальный объект за свой счёт, а иначе грозил бизнесмену препятствовать его работе.

Константина Русинова обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) из корыстной заинтересованности. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Экс-чиновник вину не признал. О задержании стало известно 6 ноября, его обвиняют в получении взятки.