Сбежавший в 2016 году в США экс-глава Хохряковского муниципалитета бесчинствует в мессенджерах удмуртских активистов

Бывший глава муниципального образования «Хохряковское» Николай Суворов, сбежавший в 2016 году в США, продолжает попытки вновь войти в информационное пространство Удмуртии путем активного комментирования постов в телеграм-канале одиозного ижевского журналиста Сергея Щукина.

Надо отметить, что даже весьма специфическая и порой либеральная аудитория канала Щукина дает отпор Суворову, не соглашаясь ни с одним из его доводов поливая вдогонку трехэтажным матом.

Суворов позиционирует себя как истинного удмурта, при этом проживая на территории республики почему-то к удмуртскому движению никакого отношения не имел, в «Удмурт Кенеш» его никогда не уважали, относятся к нему с брезгливостью и презрением.

Кроме того, он состоит в организации «Свободная Удмуртия», признанной в России экстремисткой и запрещенной, поддерживает контакты иноагентом и экстремистом Сергеем Антоновым, который похоже просто сошел с ума.

Мало того, что Суворов сбежал из Удмуртии, он предал своих близких, будучи главой муниципального образования подворовывал бюджетные деньги на ЖКХ и подключении домов граждан к коммунальным сетям, чудом избежал уголовного преследования.

При этом он активно ищет сторонников, пытается вмешаться в региональную повестку, эти попытки свидетельствуют о том, что он потерпел полное личное фиаско, в США он никому не нужен, он остался на обочине, он человек «второго сорта» и ужасно скучает по России, только никто предателя тут не ждет.