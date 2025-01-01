Резеду Абашеву покинули ее западные партнеры и она вынуждена зарабатывать на одиозных публикациях в ТГ-канале



Ранее мы неоднократно писали про региональную несистемную оппозицию. На этот раз расскажем про одного из наиболее ярких ее представителей – Резеду Абашеву, которая занимала одну из руководящих должностей в ижевском штабе Навального (организация признана экстремистской, штабы в регионах Российской Федерации были ликвидированы).

Известно, что Абашева родилась в поселке Игра в 1972 году, по национальности башкирка, на системной основе толком никогда и нигде не работала, т.е. общественно-полезной трудовой деятельностью не занималась, поняла, что быть демагогом и трепать языком гораздо проще.

Помимо штаба Навального она также сотрудничала с изданием «7 на 7 «Горизонтальная Россия» в качестве журналиста. Надо отметить, что указанное СМИ Минюстом России также было признанно иностранным агентом.

Суть политической и общественной деятельности Абашевой сводится к необоснованной критике деятельности российских федеральных и региональных органов власти, спекуляциях на объективных проблемах в социально-экономической сфере, при этом ей умышленно используются недостоверные сведения и преследуется цель по формированию негативного общественного мнения.

Вместе с тем каких-либо конструктивных предложений и действий Абашева не предлагала и не делала, также, как и другие связанные с ней подручные по движению Навального.

Абашева неоднократно принимала участие в различного рода акциях протеста на территории г. Ижевска, в 2018 г. по факту ее задержания на митинге против пенсионной реформы была опубликована статья в «Idel.Реалии» (Минюстом России признано СМИ – иностранным агентом), что не случайно. По данным наших источников в правоохранительных органах Абашева конспиративно и на возмездной основе работала на «Idel.Реалии» в качестве внештатного корреспондента.

После начала СВО Абашева, как и многие представителей несистемной оппозиции бежала за границу, сначала в Киргизию, а потом и в США в 2023 году, где живет до настоящего времени.

При этом Абашева плотно сотрудничает с лидером движения «Удмуртия против коррупции» (признано Минюстом иностранным агентом) Иваном Елисеевым (работали вместе в ижевском штабе Навального), который в 2021 году бежал в Грузию. Суть ее деятельности состоит в подготовке материалов для наполнения информационных ресурсов движения «Удмуртия против коррупции».

При этом востребованность контента «Удмуртия против коррупции» перед аудиторией снижается с каждым днем, это видно из уменьшающегося количества подписчиков и полного отсутствия авторских публикаций, все сводится к повторам и переписыванию ранее опубликованных в СМИ материалов, касающихся Удмуртии.

По всей видимости, Абашева имеет серьезные финансовые трудности и иной работы кроме подготовки информационных материалов для «Удмуртия против коррупции» не имеет, «западные партнеры» кинули ее, как и многих других наших горе-соотечественников.