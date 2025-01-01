Гордон продолжает свою прозападную деятельность из США и поэтому боится приехать в Россию



Недавно сразу в нескольких популярных удмуртских телеграм-каналах вспоминали Льва Гордона и его деятельность в области городского благоустройства в рамках «Ассоциации развития города». Указанная организация в измененном виде существует и в наши дни. При этом реальной целью ее деятельности является пропаганда идеологии западнизма (термин введен в оборот известным советским философом и писателем Александром Зиновьевым) и создание условий для эмиграции за рубеж талантливой молодежи и специалистов.

Господин Гордон в настоящее время живет в США, критикует СВО и политический курс России, что отчетливо видно из его страницы в «Facebook» (принадлежит компании «Meta», признанной экстремистской в России). Приезжать в Россию Гордон боится исходя из специфики своей публичной риторики, однако его хорошо помнят в регионе, что подтверждается недавними публикациями.

На этом фоне поддержка Гордона (пускай и в прошлом) местными муниципальными органами власти серьезно дискредитирует их в общественном мнении. В целом, республиканские власти в части городского благоустройства не раз заигрывали с фигурами, имеющими, мягко скажем, сомнительную репутацию (имеем ввиду Варламова, его жену и прочих, признанных иноагентами или уехавших за рубеж по политическим мотивам).

Помимо политической близорукости наших властей опасность сотрудничества с Львом Гордоном и подобными фигурами состоит в том, что они готовы в любой момент возобновить и даже усилить свою откровенно антироссийскую деятельность в случае изменения общей обстановки.

Кроме того, изучив характерные особенности реализованных «проектов» отчетливо формируется мнение, что Гордон – это опередивший время «инфоцыган», которого при определенных обстоятельствах ждала бы «слава» условного Аяза Шабутдинова.